- Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori su Twitter ha dichiarato: "Bergamo e Brescia lanciano, insieme, la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura 2023. Le città più ferite dall’epidemia si prendono per mano e scommettono sulla cultura per la loro rinascita. Un messaggio di fiducia che vorremmo condividere con tutto il Paese". (Com)