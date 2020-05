Lombardia: Anelli (Lega) a Fumagalli (M5S), nessuno stallo, Commissione su Covid partirà regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grillino Fumagalli può stare tranquillo: la Commissione d'inchiesta partirà regolarmente e potrà far luce su tutto quanto è successo in Lombardia, anche delle tante e vergognose mancanze del suo governo di incompetenti allo sbaraglio".Lo afferma in un comunicato Roberto Anelli, capogruppo Lega al Pirellone replicando al capogruppo M5S Marco Fumagalli. "Voglio poi ricordare a Fumagalli – continua Anelli - che in Lombardia la commissione d'inchiesta può partire in quanto voluta anche dal centrodestra, a differenza ad esempio dell'Emilia Romagna dove i suoi alleati di governo del Pd non ne hanno consentito l'istituzione". "In Lombardia il centrodestra è stato da subito favorevole a questa Commissione in quanto non abbiamo nulla da temere. Fumagalli se ne faccia una ragione".(Com)