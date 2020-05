Cultura: Papatheu (FI), destino crudele lo ha portato via presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia, ricorda il maestro Ezio Bosso, scomparso oggi all’età di 48 anni. “ Un destino crudele lo ha portato via troppo in fretta ma i suoi straordinari valori ed il suo eccelso talento rimarranno linguaggio universale della vita e patrimonio eterno della musica, da custodire e tramandare alla future generazioni – afferma in una nota -. Lo voglio ricordare con due sue frasi: ‘La disabilità è negli occhi di chi guarda, perché il talento è talento e le persone sono persone, con le ruote o senza’ e ‘La musica ci ricorda anche questo, prendersi cura, avere rispetto, far star bene, non confondere la quotidianità con l'eternità, i nostri piccoli poteri con l'assoluto’”.(com)