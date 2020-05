Roma: cassette frutta vuote davanti Casa città, protesta la rete solidale Municipio VIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione simbolica della rete sociale e di associazionismo del Municipio Roma VIII. Questa mattina alcuni attivisti hanno consegnato le cassette vuote della frutta alla Casa della città, trasparenza e partecipazione, in piazza Giovanni da Verrazzano, 7. Prima di loro, qualche giorno fa, a protestare era stata la rete solidale di Quarticciolo, con un'analoga azione davanti la sede del Municipio V in via Prenestina. "Ci associamo alla campagna messa in atto dalle reti solidali in altri Municipi - spiegano gli attivisti in una lettera indirizzata a Virginia Raggi, sindaco di Roma - che in questi giorni hanno lasciato le cassette vuote con cui ogni giorno distribuiscono generi di prima necessità, fuori dalle sedi delle istituzioni di prossimità. Perché ogni cassetta consegnata è in qualche modo il simbolo dellʼinsufficienza degli aiuti promessi a migliaia di persone. Chiediamo che vengano elargiti, rinnovati e resi maggiormente accessibili i bonus spesa. In molti municipi di Roma non sono stati ancora consegnati e vogliamo denunciare questo vergognoso ritardo. Chiediamo che partano al più presto concreti interventi per porre fine all'emergenza abitativa di migliaia di persone. Chiediamo che venga messo in piedi un sussidio vero, duraturo e non una tantum. Chiediamo che vengano riaperte in sicurezza tutte le strutture di sostegno alle famiglie, alle persone con disabilità, alle donne vittime di violenza, agli anziani, ai bambini e ai giovani. Chiediamo misure concrete per tutte e tutti perché nessuno venga lasciato indietro". (segue) (Rer)