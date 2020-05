Roma: cassette frutta vuote davanti Casa città, protesta la rete solidale Municipio VIII (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le realtà che hanno firmato la lettera: Loa Acrobax, Csoa La strada, Nessun dorma, La città dell'utopia, gli scout del Cngei-sezione di Roma. E ancora: il Comitato madri per Roma città aperta, Occupazioni abitative VIII Municipio, Associazione parco della Torre di Tormarancia, Aps Casetta rossa, La voce di Rita OdV, associazione La fata viola, Associazione genitori Scuolaliberatutti, Arci solidarietà onlus. "Abbiamo distribuito centinaia e centinaia di pacchi alimentari - proseguono gli attivisti della rete sociale del Municipio VIII - e visto crescere il numero delle persone in difficoltà. Abbiamo visto cooperative, piccoli supermercati, agricoltori donarci quello che potevano. Abbiamo visto persone condividere parte della loro spesa quotidiana e abbiamo visto ogni giorno finire ripetutamente tutte le provviste accumulate. Abbiamo ascoltato le storie delle persone, le difficoltà che affrontavano a causa della pandemia. Ci siamo resi conto che la maggior parte di queste hanno visto peggiorare una situazione di precarietà e disagio che già vivevano in condizioni normali". (segue) (Rer)