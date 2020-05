Roma: cassette frutta vuote davanti Casa città, protesta la rete solidale Municipio VIII (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci siamo sentiti impotenti, concludono gli attivisti della rete solidale del Municipio Roma VIII, "perché di fronte a tutto questo sappiamo che nonostante la nostra buona volontà, le nostre risorse si basano sullo sforzo collettivo e non potranno durare in eterno, non potranno sopperire all'assenza e all'inefficacia di altre misure". "Ora che siamo entrati nella famigerata fase 2, è il momento che anche il Comune di Roma si assuma fino in fondo le sue responsabilità. Lo sforzo profuso in questo territorio, e in tanti altri, dovrebbe essere un'eccezione e invece ci rendiamo conto che è e sarà la normalità. I due mesi di lockdown dovevano servire a rafforzare le strutture sanitarie, i sussidi, le strutture educative, i servizi di prossimità. Invece lʼunica priorità è stata quella di inseguire una ripresa economica per nulla scontata. Senza voler prendere atto, che noi cittadini ci confronteremo senza alcuno strumento con la crisi economica e sociale nel paese reale", concludono. (Rer)