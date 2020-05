Roma: Raggi, grafiche sull'asfalto per rispettare le distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possiamo essere vicini anche rispettando le distanze". E' la grafica stampata sull'asfalto a Ostia, davanti al mercato in via Orazio Dello Sbirro, per far rispettare a chi è in fila la distanza di sicurezza. Lo ha mostrate il sindaco di Roma Virginia Raggi in un video su Facebook, affermando: "Le stiamo realizzando in diversi punti della città: per esempio davanti agli uffici pubblici, come l’Anagrafe, o ai grandi mercati rionali. Voglio ringraziare il presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia e la società Jungle che sta realizzando gratuitamente queste scritte. È molto importante in questa fase continuare a mantenere il distanziamento fisico per evitare il rischio di contagio. Abbiamo voluto renderlo il più semplice possibile. Si tratta di scritte droplet, fatte con vernici atossiche, che indicano la distanza da tenere - continua la prima cittadina di Roma - "Stiamo continuando a lavorare e a trovare soluzioni per rendere questa 'fase 2' più facile da affrontare per tutti i cittadini che piano piano stanno riprendendo le loro attività dopo diverse settimane. Possiamo essere vicini anche rispettando le distanze. Sono sicura che i romani continueranno a comportarsi con grande responsabilità, così come hanno fatto nella prima fase dell’emergenza", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)