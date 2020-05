© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo scrive che "oggi il mondo della musica ha perso un grande artista. Il maestro Ezio Bosso - aggiunge in una nota - ci ha trasmesso fino all'ultimo la sua forza e l'amore per la vita. È grande il vuoto che lascia. Il suo ricordo resterà indelebile". (Com)