Lavoro: dg Campidoglio a Multiservizi, perdo pazienza con azienda che vi usa come ostaggi

- "Mi dispiace perdere la calma, cosa che chi mi conosce sa non essere comune, non ce l'ho con i lavoratori ai quali ho sempre tributato il rispetto e la cortesia dovute. La mia pazienza è terminata nei confronti di un'azienda che sistematicamente ha cercato tutte le maniere per inibire le azioni del comune utilizzando i lavoratori come fossero un ostaggio". Questo lo sfogo del direttore generale di Roma Capitale Franco Giampaoletti contro Roma Multiservizi nel corso di una seduta mattutina della commissione capitolina Trasparenza. Ad innervosire Giampaoletti l'atteggiamento dell'azienda nella questione dell'appalto per la raccolta delle utenze non domestiche. Roma Multiservizi, che con alcune aziende private fa parte del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce la maggior parte dei lotti dell'appalto utenze non domestiche scaduto alcune settimane fa, ha rifiutato di prorogarlo perché "antieconomico", apprestandosi a mettere in mobilità 270 lavoratori. Il direttore generale capitolino da alcuni giorni sta cercando di mediare tra Ama e il Rti, ma questa alla seduta della commissione si è trovato di fronte l'amministratore delegato della Roma Multiservizi Rossana Trenti che credeva essere in riunione con Ama per trovare un proposta tecnica condivisa per prorogare l'appalto. Una presenza che ha fatto sbottare il direttore generale. Trenti ha spiegato come per partecipare alla commissione abbia rinviato l'appuntamento con Ama alle 14.30, poco dopo Giampaoletti l'ha smentita parlando di un incontro fissato per le 18. Per scongiurare i licenziamenti c'è tempo fino a lunedì. Domani è convocato alle 10 in Campidoglio il tavolo per valutare se si è riusciti a trovare una soluzione. (Rer)