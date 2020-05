Italia: sottosegretario Di Stefano, Francia "paese fratello"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sotto molti aspetti, soprattutto economici, è "un paese fratello" dell'Italia. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, intervenendo in apertura del webinar "Mercati in diretta, focus Francia", organizzato dalla Farnesina e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) in collaborazione con l'ambasciata d'Italia e l'Ufficio Ice di Parigi. Di Stefano ha sottolineato che "la vera natura di questa fratellanza è il fatto che condividiamo una matrice culturale. Una comunanza di valori che risalgono a secoli fa e ancora nell'Ottocento sono serviti di ispirazione per l'unità" italiana. (Frp)