Decreto Rilancio: Pd, risposta senza precedenti, iniziato a costruire Italia migliore

- Emanuele Felice, responsabile Economia del Partito democratico, sottolinea che con "cinquantacinque miliardi per la ripresa economica" è stata varata "in circostanze drammatiche la più importante manovra finanziaria della storia d’Italia". In una nota l'esponente democratico quindi elenca: "Ci sono investimenti nella sanità, nella scuola e nell'università, nell'ambiente, più fondi per il sostegno di lavoratori e imprese, incentivi per la ricapitalizzazione delle aziende. Abbiamo snellito le procedure ed esteso gli aiuti a tutte le fasce più deboli. E non dimentichiamolo: siamo riusciti a stanziare così tante risorse perché siamo nell'Euro e abbiamo avuto il sostegno dell'Europa. Fuori dalla rete di sicurezza europea, questa volta avremmo veramente rischiato il naufragio". (segue) (Com)