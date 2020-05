Decreto Rilancio: Pd, risposta senza precedenti, iniziato a costruire Italia migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece - continua Felice - abbiamo tenuto la rotta. E abbiamo incominciato a costruire un'Italia migliore. Dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo aggredire i mali storici del nostro Paese, come abbiamo iniziato a fare: la burocrazia inefficiente, la tassazione squilibrata, le disuguaglianze che favoriscono le rendite, la sotto-capitalizzazione delle imprese, gli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, la sanità, l'istruzione e le infrastrutture finanziate poco o male. C'è in questa manovra - conclude - l'idea di un Paese più moderno, più giusto, più ecosostenibile ed efficiente che comincia a farsi strada. E' quello in cui crediamo. Ed è l'inizio di un cammino". (Com)