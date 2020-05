Romania: ministro Difesa, servono investimenti pubblici nell'industria del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grande percentuale del bilancio della difesa deve essere investita nell'industria romena del settore: esiste un piano decennale per la dotazione dell'esercito. Lo ha detto il ministro della Difesa romeno, Nicola Ciuca in una dichiarazione in occasione di una visita stabilimento di produzione di armi. Ciuca ha invitato ad utilizzare i soldi pubblici con la "massima efficienza". "Abbiamo un piano per i prossimi 10 anni", ha detto il ministro secondo cui il suo dicastero è in contatto con il ministero dell'Economia, con Romarm "per identificare tutte le altre linee di collaborazione". Anche il premier Ludovic Orban ha auspicato un rilancio degli investimenti nell'industria della difesa, durante la visita insieme a Ciuca allo stabilimento di produzione di armi. (Rob)