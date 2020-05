Speciale energia: Dadone, super bonus al 110 per cento è shock positivo per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, parla di "uno shock positivo per l’economia, per il settore dell’edilizia in particolare, e un investimento a lungo termine a beneficio di una crescita green e sostenibile. Il super bonus al 110 per cento per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico - spiega l'esponente dell'esecutivo su Facebook - misura che abbiamo inserito nel decreto Rilancio, è una vera rivoluzione targata M5s. Ringrazio il collega Riccardo Fraccaro, che ci ha creduto e lavorato duramente". Dadone, poi, prosegue: "Ogni cittadino ha il diritto di vivere in abitazioni sicure e che consumano meno energia. Ma la cedibilità senza condizioni del credito di imposta consentirà a tutti di beneficiarne e darà una grande spinta al lavoro delle imprese del comparto edile, tra i più colpiti dalla crisi dell’ultimo decennio. Riattiviamo l’economia nel segno della svolta green", conclude il ministro, secondo cui "solo così potremo tornare a una crescita virtuosa e duratura". (Rin)