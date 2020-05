Speciale energia: Mef, proroga tecnica termini per versamenti accise del 16 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) annuncia che i termini relativi ai versamenti delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica previsti per il prossimo 16 maggio sono differiti al 20 maggio dal decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come riferisce il relativo comunicato stampa, per tener conto degli effetti dell’emergenza Covid-19 sui consumi di questi prodotti e del gas naturale il decreto ha previsto anche una rimodulazione dei versamenti in scadenza tra maggio e settembre 2020: la breve proroga tecnica prevista per maggio è disposta per consentire ai contribuenti di ricalcolare correttamente il prossimo versamento in scadenza. Per le accise sui prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, il decreto dispone che i versamenti relativi allo scorso mese di aprile possano essere effettuati entro il nuovo termine del 20 maggio senza sanzioni e interessi (Com)