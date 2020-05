Speciale energia: cda A2A ufficializza Mazzoncini come nuovo ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In data odierna si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Marco Emilio Angelo Patuano il consiglio di amministrazione di A2A S.p.A. nominato dall'assemblea dei Soci del 13 maggio 2020. Il consiglio ha nominato Renato Mazzoncini quale amministratore delegato e direttore generale della Società. Il consiglio ha conferito al presidente l'incarico di curare, in coordinamento con l'amministratore delegato per quanto di competenza di quest'ultimo, le relazioni istituzionali e le relazioni esterne ad esse connesse, nonché di promuovere operazioni straordinarie di aggregazione territoriale. All'amministratore delegato e direttore generale sono stati attribuiti ampi poteri per la gestione ordinaria e per l'elaborazione di proposte per operazioni straordinarie della Società. Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha inoltre valutato: la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Stefania Bariatti, Vincenzo Cariello, Luigi De Paoli, Gaudiana Giusti, Christine Perrotti, Secondina Giulia Ravera e Maria Grazia Speranza; la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Giovanni Comboni – Vice Presidente e Fabio Lavini. Sussistono in capo a tutti componenti effettivi del Collegio Sindacale, Giacinto Gaetano Sarubbi - Presidente, Maurizio Leonardo Lombardi e Chiara Segala, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Il consiglio di amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina dei seguenti tre comitati, indicandone i componenti: Comitato Controllo e Rischi, Luigi De Paoli (Presidente), Federico Maurizio d'Andrea, Gaudiana Giusti e Christine Perrotti; Comitato per la Remunerazione e le Nomine, Secondina Giulia Ravera (Presidente), Stefania Bariatti e Giovanni Comboni; Comitato per la Sostenibilità e il Territorio, Marco Emilio Angelo Patuano (Presidente), Vincenzo Cariello, Fabio Lavini e Maria Grazia Speranza.