Speciale energia: Germania, ministro Economia Altmaier, dopo crisi necessari parsimonia e autodisciplina

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, prevede tempi più duri per la Germania dopo la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier ha affermato: “Senza parsimonia, autodisciplina e sgravi per l'economia dopo la crisi non andrà”. Tuttavia, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco si è detto ottimista sulla riduzione del debito assunto per far fronte all'emergenza Covid-19. A tal riguardo, Altmaier ha dichiarato che la Germania è riuscita a ridurre il disavanzo anche dopo la crisi finanziaria ed ha sottolineato che “i poteri di autoguarigione” dell'economia tedesca sono “enormi”. A sua volta, in un'intervista rilasciata ad “Handelsblatt”, Norbert Walter-Borjans, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Saskia Esken, ha messo in guardia da misure di austerità eccessive. “Sarebbe fondamentalmente errato risparmiare dalla crisi in poi invece di generare domanda. Neanche dopo la crisi dobbiamo rinunciare agli investimenti urgentemente necessari”, ha dichiarato Walter-Borjans. Per il copresidente della SpD, le imposte dovrebbero essere ridotte per i redditi inferiori e aumentate per quelli più elevati. In particolare, le fasce di reddito più alte dovrebbero fornire un contributo maggiore. (Geb)