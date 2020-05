Speciale energia: Libia, Turkish Petroleum Corporation richiede permesso per prospezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turkish Petroleum Company (Tpao) avrebbe richiesto al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli il permesso di effettuare prospezioni petrolifere nel Mediterraneo orientale. "Le attività di prospezione inizieranno non appena il processo sarà completato", ha dichiarato il ministro turco dell'Energia, Fatih Donmez, durante una conferenza stampa ad Ankara. La dichiarazione arriva dopo che i ministri degli Esteri di Grecia, Cipro, Egitto, Francia ed Emirati Arabi Uniti hanno denunciato le "attività illegali turche in corso" nella zona economica esclusiva (Zee) di Cipro e nelle sue acque territoriali, nonché le “ingerenze” turche in Libia. Tutti questi paesi sono in qualche modo schierati contro l’intervento della Turchia in Libia a sostegno del Gna. Peraltro, Grecia, Cipro ed Egitto sono accomunati dalla condanna del memorandum d’intesa fra Ankara e Tripoli sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel mar Mediterraneo, che a loro giudizio lede i diritti sovrani di questi tre paesi. (Lit)