Speciale energia: Libano, fonti stampa, Ansaldo Energia negozia costruzione di centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negoziazioni sono in corso con quattro società internazionali, tra cui l'italiana Ansaldo Energia, per la costruzione di nuove centrali elettriche in Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient Le Jour". L'esecutivo guidato dal premier Hassan Diab ha approvato il testo dei contratti che potrebbero essere firmati tra le autorità di Beirut e le quattro compagnie con cui si sta discutendo dell'edificazione di nuove centrali nel paese de cedri. Nello specifico, le società coinvolte sono la tedesca Siemens, la statunitense General Electric, la giapponese Mitsubishi e l’italiana Ansaldo Energia. Il ministro dell'Energia libanese Nazih Najm ha affermato che il paese potrebbe produrre elettricità 24 ore su 24 entro i prossimi venti mesi. Il sistema di produzione di corrente in Libano è estremamente carente, caratterizzato da interruzioni di più ore al giorno nella fornitura, tanto da costringere la popolazione a utilizzare generatori a gasolio nelle abitazioni private. (Res)