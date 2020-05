Speciale energia: Cina, produzione industriale in aumento del 3,9 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è aumentata del 3,9 per cento su base annua ad aprile, dopo il calo dell'1,1 per cento di marzo e il crollo del 13,5 per cento registrato nei primi due mesi dell'anno. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La produzione dell'industria manifatturiera ha registrato il recupero più rapido espandendosi del cinque per cento su base annua. La produzione nell'industria dell'elettricità, energia termica, gas e acqua ha registrato un aumento dello 0,2 per cento, mentre quella del settore minerario dello 0,3 per cento. Nei primi quattro mesi, la produzione industriale è diminuita del 4,9 per cento su base annua, 3,5 punti percentuali in meno rispetto al calo registrato nel primo trimestre. Con la diffusione globale del virus, però, la ripresa domestica deve ancora affrontare molte sfide, ha avvertito l'Ufficio. La produzione industriale misura l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari). (Cip)