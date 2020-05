Infrastrutture: Bernini (FI), appalti fermi, altro che modello Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "il governo ha tolto dal decreto Rilancio la parte riguardante il capitolo degli appalti pubblici, comprese le misure per accelerare gli investimenti e garantire pagamenti regolari alle imprese. Si continua così a impedire alle amministrazioni di spendere i soldi disponibili - prosegue la parlamentare in una nota - e si bloccano le risorse per la manutenzione stradale e ferroviaria e si impedisce alle stazioni appaltanti di pagare subito alle imprese i lavori già svolti per evitare che vadano a corto di liquidità". L'esponente di FI evidenzia che "se queste sono le premesse per il decreto Semplificazione che il premier ha anticipato con il solito effetto-annuncio, non si va da nessuna parte. Noi chiediamo da mesi di sospendere il codice degli appalti, di applicare il modello del ponte Morandi e di sveltire le pratiche ferme all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che sono diventate un imbuto in cui si ferma tutto, e di rivedere l’abuso d’ufficio. Ma per ora - conclude Bernini - la maggioranza ha solo prodotto nuova burocrazia". (Com)