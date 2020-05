Ue: Centeno, spetta all'Eurogruppo progettare il Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurogruppo di oggi discuterà di come progettare al meglio il Recovery Fund per rafforzare le politiche nazionali e proteggere il mercato unico. Lo ha detto in un video messaggio il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. "Un mese fa, abbiamo concordato le caratteristiche chiave di una rete di sicurezza di 540 miliardi di euro per l'area dell'euro. Oggi siamo pronti a concordare e avanzare ulteriormente su tutti gli elementi di questo piano. Un piano che ci protegge dalle ricadute economiche di questa crisi", ha detto. "Uno strumento per finanziare i regimi di protezione del lavoro, un piano di garanzia europea a sostegno delle imprese e un'assicurazione per i paesi. Oggi possiamo mantenere questa promessa e iniettare queste risorse nelle nostre economie aumentando di livello gli strumenti di cui ciascuno Stato membro ha bisogno per combattere questa crisi", ha aggiunto Centeno. (segue) (Beb)