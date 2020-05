Ue: Centeno, spetta all'Eurogruppo progettare il Fondo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Eurogruppo ha già concordato alcune caratteristiche chiave del fondo di recupero. La commissione ha individuato chiare esigenze di investimento nelle sue previsioni e presenterà una proposta nelle prossime settimane. Partendo da questo, ci concentreremo oggi su quali dovrebbero essere le priorità strategiche per il piano dell'Ue e le aree chiave per il coordinamento delle politiche nazionali. Discuteremo anche di come progettare e indirizzare al meglio il fondo di risanamento al fine di rafforzare le nostre politiche nazionali e proteggere il mercato unico", ha concluso il presidente dell'Eurogruppo. (Beb)