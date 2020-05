Maltempo: Foroni, protezione civile subito in campo, da regione interventi e risorse per rivolvere criticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È altresì imminente - prosegue la nota - la pubblicazione del bando per la la vasca di Lentate sul Seveso. Sottolineo come gli enti abbiano proseguito nei vari iter nonostante siano ancora pendenti ricorsi amministrativi, giudizi, esposti e tutta una serie di ulteriori istanze da parte di privati, spesso aventi finalità meramente dilatorie e ostruzionistiche, e che negli anni hanno ostacolato e rallentato la realizzazione di queste opere fondamentali per mettere in sicurezza una parte della città di Milano. Per questi motivi di sicurezza gli enti di competenza si sono assunti la responsabilità di non attendere l'esito di questi contenziosi ma di proseguire ed anzi accelerare nei vari iter. Anche l'evento purtroppo accorso nella notte scorsa dimostra che è stata la scelta più corretta per garantire l'interesse pubblico". A parte il Seveso, gli eventi temporaleschi hanno determinato disagi nella zona di Rho per l'esondazione del torrente Lura. Più precisamente il torrente ha sversato le sue acque nel canale Villoresi che tracimando ha inondato alcuni scantinati. In prossimità del Parco Lambro in comune di Milano il livello dell'omonimo fiume ha messo in pericolo la comunità di Don Mazzi che prontamente è stata evacuata per precauzione. Infine, a sud di Milano il Lambro meridionale ha tracimato dalle arginature nella zona di Opera interessando localmente alcune abitazioni. In questo momento sono attive squadre di Protezione Civile del Comune di Milano per garantire il ripristino della normalità e di AIPO su CSNO, Lura e Lambro meridionale per verificare la necessità di interventi sulle arginature e le varie opere idrauliche. Al momento i livelli dei corsi d'acqua sono in generale diminuzione e le onde di piena stanno transitando a valle della città di Milano. Nelle ultime 12 ore sono state registrate cumulate (massime) di pioggia così distribuite: Milano 132 mm, Como 80 mm, Pavia 74 mm, Varese 67 mm, Bergamo 58 mm. Altre segnalazioni in Sala Operativa: Bollate (MI), Seo Bollate segnala sottopasso di via Milano allagato. A Vigevano (PV): allagamenti di scantinati durante la notte. A Como piccolo smottamento in via Santa Marta, in corso operazioni di ripulitura coordinate dal Comune. A Carona (BG), caduta massi, il sindaco ha emanato ordinanza per evacuazione a scopo precauzionale delle abitazioni interessate e di chiusura della strada comunale coinvolta. (Com)