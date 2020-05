Credito: Mef, tasso per nuova emissione Btp garantito dell'1,40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sottoscrizione del Btp Italia, oltre a recarsi in banca o all'ufficio postale, si ricorda che è possibile anche l'acquisto online mediante il proprio home-banking o mediante nuove modalità di prenotazione offerte dagli istituti bancari per tenere conto della particolare situazione determinata dalle misure di contenimento di questi mesi. La Seconda Fase, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 10 alle 12. L'emissione avrà luogo sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Banca IMI S.p.A, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UniCredit S.p.A dal 18 al 21 maggio 2020. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento. Il numero indice dell'inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 102,58065. Sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it/btpitalia) sono presenti tutti i documenti che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo della cedola e della rivalutazione del capitale. (Com)