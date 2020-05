Italia: Commissione Ue approva aiuti da 9 milioni di euro per spostamento trasporto merci su ferrovia al porto di Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno pubblico sarà fornito in relazione ai servizi di trasporto di merci per ferrovia e alle operazioni effettuate nei 15 mesi successivi al crollo del ponte. La Commissione ha riscontrato che l'aiuto va a beneficio dell'ambiente, in quanto sostiene il trasporto ferroviario e la mobilità, che è meno inquinante del trasporto su strada, riducendo al contempo la congestione stradale. Ciò è particolarmente importante in questo caso a causa delle gravi interruzioni del traffico e della connettività subite dalla città di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi nel 2018. La Commissione ha concluso che le misure sono conformi alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti della Commissione del 2008 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie. (Beb)