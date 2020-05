Famiglia: Tofalo (M5s), Difesa grande famiglia ispirata ai più alti valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata internazionale della famiglia, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, dichiara: "Oggi in tutto il mondo si celebra la 26esima giornata internazionale della famiglia. Una data che quest'anno assume un valore ancora più forte a causa dell'emergenza in corso. Grazie a tutti gli uomini e alle donne, militari e civili, che rappresentano la forza di una grande famiglia, quella della Difesa, ispirata ai più alti valori di lealtà, moralità, dedizione e professionalità". In una nota, il sottosegretario aggiunge: "Famiglia straordinaria della quale mi sento parte e che sono onorato di rappresentare protempore nel mio incarico". (Com)