Russia: Lavrov, importante tenere riunione membri permanenti Consiglio sicurezza Onu (2)

- "Ciò è dovuto al fatto che i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno una responsabilità speciale in conformità con la carta dell'organizzazione nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. E vorremmo portare tutti gli argomenti che rientrano in questa competenza in un piano ben coordinato per l'esame da parte dei leader dei cinque stati", ha dichiarato Lavrov. Il ministro ha osservato che, data la pandemia di coronavirus, l'incontro sta diventando ancora più rilevante. "Il contagio ha identificato problemi che richiedono considerazioni ancora più sistematiche. I problemi relativi al modo in cui gli stati, le loro associazioni e l'ordine mondiale nel suo insieme, saranno messi alla prova", ha aggiunto Lavrov. (segue) (Rum)