Roma: Gasparri (FI), a richieste aiuto commercianti Raggi risponde con ciclabili

- "La Raggi fa un uso sconsiderato dei social, annunciando grandi opere di riqualificazione urbana che, nella realtà, si traducono in grandi fallimenti". Lo afferma in una nota Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Il sindaco deve dare risposte ai commercianti e alle categorie produttive che attendono indicazioni per ripartire; deve snellire le pratiche burocratiche per agevolare la riapertura di bar, ristoranti, gelaterie, estetisti, parrucchieri; deve ripristinare il manto stradale ancora pieno di buche; deve rispondere alle famiglie che risiedono nei popolosi quartieri romani. Di fronte a queste richieste impellenti, il sindaco oggi afferma che saranno riaperte e inaugurate piste ciclabili - continua Gasparri -. Come dire a chi è in difficoltà e non sa come riprendere le attività, a chi non è stato ancora erogato il prestito promesso dalle banche, a chi non ha ricevuto ancora l'assegno della cassa integrazione, di andare nel frattempo a fare una bella pedalata. Magari nei parchi, che pure la sindaca aveva annunciato di restituire a rinnovato splendore e poi abbiamo scoperto essere nel degrado totale. E' un atteggiamento offensivo verso gli elettori e verso il ruolo istituzionale che la Raggi riveste", conclude l'esponente di Forza Italia. (Com)