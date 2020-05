Credito: Ubi Banca, oltre 500 milioni di euro già erogati con garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una quota superiore al 25 per cento rispetto al totale delle autorizzazioni concesse dal Mediocredito centrale (Mcc), il Gruppo Ubi Banca conferma la sua leadership nell'ambito dei crediti garantiti fino a 25 mila euro, previsti dal decreto Liquidità. Come riferisce il relativo comunicato stampa, delle 44 mila garanzie confermate da Mcc a Ubi Banca, oltre 25 mila sono state già erogate. Ad oggi, prosegue la nota, la banca ha così superato la soglia di 500 milioni di euro erogati a favore dei propri clienti: la cifra rappresenta finanza aggiuntiva già disponibile sui conti correnti. “Le erogazioni procedono a un ritmo di circa 50 milioni di euro al giorno, soddisfacendo in pochi giorni il numero elevato di richieste pervenute, grazie al processo efficiente per l'ottenimento delle autorizzazioni da Mcc”, si legge nel comunicato, stando al quale la banca ha anche concesso moratorie a più di 135 mila privati e imprese, sospendendo rate dovute nei prossimi mesi per oltre 1,5 miliardi di euro. La capacità di Ubi di fornire rapidamente liquidità al sistema produttivo, prosegue la nota, rappresenta un primo e importante elemento del progetto "Rilancio Italia", il piano del valore complessivo fino a 10 miliardi di euro avviato il primo aprile dal Gruppo per sostenere imprese, famiglie e terzo settore in questi mesi. (Com)