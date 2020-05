Italia-Malta: La Valletta cambia l'ambasciatore a Roma, arriva un ex comandante delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare maltese Joseph Cuschieri ha concluso il suo incarico come ambasciatore in Italia a pochi mesi dalla sua nomina avvenuta alla fine del 2019. Lo ha confermato oggi un portavoce del ministero degli Esteri della Valletta. Cuschieri, che aveva sostituito Vanessa Frazier, nominata a gennaio come rappresentante permanente di Malta all'Onu, secondo fonti citate dal quotidiano "The Times of Malta" avrebbe agito in maniera non conferme ai protocolli diplomatici recandosi a Roma senza la formalizzazione della sua nomina. Già pronto il nome del suo sostituto che sarà Carmel Vassallo, ex comandante delle Forze armate di Malta. "Avere un ex militare a Roma ha senso e il fatto che ha studiato in Italia è un valore aggiunto. Specialmente con l'interesse aggiunto da parte dei media italiani su Malta, una persona che conosce bene l'italiano è cruciale", ha dichiarato una fonte della diplomazia maltese citata da "The Times of Malta", in riferimento alle tensioni tra Roma e La Valletta riguardo il tema dei migranti. Vassallo, nato nel 1954, durante la sua formazione militare è stato due anni alla Scuola di guerra dell'Esercito italiano a Civitavecchia tra il 1989 e il 1991. Dal 2001 al 2004 è stato rappresentante maltese al Comitato militare dell'Ue; mentre nel 2004 Vassallo ha assunto il comando delle Forze armate di Malta.(Res)