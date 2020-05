© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale della famiglia, il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio, scrive su Twitter: "Anche in questi giorni tristi sono state luogo di cura e speranza. Sostenere le famiglie per un Paese più forte, fiducioso, unito. Andiamo avanti con assegno universale". (Rin)