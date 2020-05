Fase 2: Bonetti, sbagliato definire regole rigide per bambini per rispetto distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, rispondendo alla domanda se sia previsto l'uso di braccialetti elettronici per i bambini per rispettare le distanze, ha risposto: "Non credo che oggi possiamo definire regole rigide del 'come', ci sono indicazioni sul fatto che ci deve essere una distanza, che i gruppi devono essere ridotti. Dopodiché - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo parlando a Skytg24 - stiamo parlando di attività che devono svolgersi con tipologie diverse, ci saranno attività che vanno dalla musica al teatro al gioco e allo sport, non dobbiamo oggi imbrigliare e normare la dinamica. Il gioco è il modo attraverso il quale queste regole generali, ma molto puntuali che stiamo dando, verrà implementato e reso possibile nelle diverse situazioni". Bonetti ha aggiunto: "Questo vedrà coinvolti Comuni, Regioni, Province e gli altri ministeri, che con me hanno lavorato nella costituzione di queste linee guida e a cui sono molto grata. Poi ci sarà la responsabilizzazione dei livelli locali, perché solo le realtà territoriali possono andare a individuare spazi corretti e a norma". Quanto alla possibilità che i bambini debbano indossare mascherine, il ministro ha infine spiegato che "ci sono delle indicazioni a seconda dei contesti, dipende dal tipo di distanza che si riesce a prevedere di mantenere. Le linee guida sono differenziate, sia in base al contesto che all'età". (Rin)