- Per il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, "gli imprenditori hanno già abbastanza problemi, ci manca solo che debbano rispondere di eventuali contagi. Se garantiscono il lavoro e la sicurezza dei lavoratori, se rispettano le regole e riaprono con coraggio - conclude il parlamentare su Twitter - non possono rischiare di essere trascinati in tribunale". (Rin)