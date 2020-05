Unindustria: Vittoria Carli confermata presidente della sezione Information technology (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Carli è stata eletta all'unanimità dall'Assemblea che ha nominato come vicepresidenti Cristiano Alborè (Tim spa), Antonio Amati (Almaviva the italian innovation company spa), Eraldo Federici (Capgemini Italia spa) e Tonino Tomassi (Esatek srl) e come membri del consiglio direttivo della sezione Vincenzo Bianchini (Tecnologie e comunicazioni srl), Claudio Biestro (Engineering ingegneria informatica spa), Gianmarco Bruschi (Nitage Italia srl), Davide Caiazzo (Mygo srl), Paolo Capodanno (Elettronica spa), Francesco Carlino (Neural research srl), Luigi Caruso (C.M. trading srl), Roberto Casini (Bt Italia spa), Stefano Cenci (Inmatica spa), Alessandra Donnini (Etcware srl), Lucia Fioravanti (Sogei spa), Aniello Gentile (Enel Italia spa), Raffaele Giuliano (Exaltech srl), Alessandro Grande (Kubique spa), Marco Grasselli (Softlab spa), Carlo Loglio (Accenture spa), Rocco Mammoliti (Poste italiane spa), Antonio Marchese (Soft strategy group spa), Marco Massenzi (Teleconsys spa), Marco Meneo (Proge software srl), Massimo Moggi (Westpole spa), Fabrizio Scarano (Data vision srl), Antonio Sfameli (Ericsson telecomunicazioni spa), Emiliano Sorrenti (Aeroporti di Roma spa), Francesco Stronati (Ibm Italia spa) e Guglielmo Vecchi (Csf sistemi srl). (segue) (Com)