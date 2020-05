Unindustria: Vittoria Carli confermata presidente della sezione Information technology (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Carli, sposata, due figli, dal 2011 è amministratore unico della holding di controllo del gruppo Ised, fondato nel 1974 e presente da oltre 40 anni nei settori verticali dell'E - government (Sanità, ambiente e territorio) e dell’università e nei settori trasversali dell'amministrazione e del controllo di gestione, dell'e- learning, dell'infrastrutturazione tecnologica, del networking e della sicurezza. Ha avuto un passato di manager come segretario generale della Camera nazionale della Moda italiana e direttore del Consorzio per l'export Moda Roma. Nominata in diversi incarichi del sistema associativo: attualmente vice presidente di Csit - Confindustria servizi innovativi e tecnologici; componente del Gruppo tecnico internazionalizzazione di Confindustria dal 2012 al 2020; componente gruppo tecnico Education dal 2010 al 2016; invitato permanente comitato tecnico Sicurezza dal 2012 al 2014; componente comitato tecnico Credito e finanza dal 2012 al 2014. Si è sempre impegnata a favore dei temi sociali e per i Giovani ed è membro del comitato di indirizzo di Economia e gestione aziendale dell’università Lumsa. (Com)