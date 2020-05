Sicurezza: Germania, servizi segreti potrebbero monitorare le chat di Whatsapp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni della Germania, potrebbe in futuro vedere ampliate le proprie competenze, monitorando non soltanto telefonate e Sms come già avviene, ma anche in determinati casi le chat dei servizi di messaggistica crittografati come Whatsapp e Telegram. È quanto prevede una proposta di legge elaborata dal ministero dell'Interno tedesco. L'obiettivo è una più efficace azione di contrasto contro la criminalità e l'estremismo.Il semplice controllo delle conversazioni telefoniche non appare, infatti, più sufficiente. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il provvedimento esclude che il BfV possa accedere in maniera nascosta ai computer dei sospetti estremisti. Attualmente, il monitoraggio delle chat e l'accesso criptato ai computer sono già previsti per le indagini preliminari svolte dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). La disciplina della materia varia a seconda dei regolamenti di polizia dei 16 Laender, ciascuno dei quali ha un proprio Ufficio di polizia criminale (Lka) direttamente dipendente dal ministero dell'Interno federale. (Geb)