Malta: Commissione Ue approva sovvenzioni di 40 milioni di euro per tassi di interessi società

- La Commissione europea ha approvato un regime di sovvenzione maltese per i tassi di interesse di 40 milioni di euro a sostegno delle società che affrontano gravi carenze di liquidità a causa dell'attuale epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che lo scopo del regime è quello di soddisfare le esigenze di liquidità delle società di tutte le dimensioni a Malta. Il sostegno assumerà la forma di una riduzione di tasso di interesse coprendo i costi di interesse sui primi due anni di un prestito, il che comporterà tassi di interesse più bassi per il mutuatario. Di conseguenza, la misura mitigherà la pressione sulla liquidità e sulla sostenibilità finanziaria delle società maltesi. Questa misura segue il regime di garanzia di 350 milioni di euro, che è stato approvato il 2 aprile 2020. La Commissione ha riscontrato che il regime maltese è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non può superare gli importi massimi definiti nel quadro temporaneo e sarà applicabile fino al 31 dicembre 2020. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura ai sensi delle norme Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)