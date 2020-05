Giornalismo: morto Sandro Petrone, storico conduttore del Tg2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 66 anni, dopo una lunga malattia, è morto questa notte il giornalista napoletano Sandro Petrone, per anni inviato speciale e conduttore del Tg2. In Rai dal 1993, è stato inviato di guerra in Kuwait, ex Jugoslavia, Kosovo, Iraq e Libano. Petrone è stato anche docente di giornalismo e comunicazione, insegnando dall'89 in scuole di giornalismo ed università. Fin da giovane ha coltivato anche la passione per la musica. Cantautore della corrente culturale e musicale partenopea Vesu-wave, con la raccolta di canzoni e blues "Blues in blu" ha vinto il Premio Santa Marinella 2003. Nel 2010 ha pubblicato l'album "Last call - note di un inviato" e nel 2016 il progetto "Solo fumo". (Rer)