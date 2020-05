Fase 2: Gelmini (FI), no a politica piccoli passi, Paese riparte solo con misure shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva che "bisogna investire, con fiducia e coraggio, sulle imprese: le uniche che creano opportunità, sviluppo e occupazione. Subito una grande riforma fiscale - continua la parlamentare in una nota - un vero piano infrastrutturale (seguendo il modello del ponte Morandi) per rimettere in moto l'economia, lotta decisa alla burocrazia, abolendo le autorizzazioni e solo controlli ex post". Secondo l'esponente di FI, "il governo sceglie la politica dei piccoli passi, qui invece servono misure shock". (Com)