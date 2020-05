Romania: premier Orban, determinati a rilanciare industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è determinato a rilanciare l'industria della difesa ed a garantire ordini dall'esercito romeno per le capacità di produzione nell'industria nazionale. Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orban, in una dichiarazione in occasione di una visita ad uno stabilimento di produzione di armi. "Siamo qui per dare un messaggio molto serio sul fatto che il tempo in cui il ministero della Difesa e l'esercito romeno non hanno tenuto conto delle esigenze dell'industria della difesa è passato, che ora c'è una connessione molto forte tra il ministero della Difesa, l'esercito romeno, ministero dell'Economia e l'industria delle armi, che l'esercito romeno è determinato a farsi coinvolgere nel sostegno all'industria della difesa, sia attraverso acquisizioni prodotti da fabbriche in Romania, sia attraverso il coinvolgimento, anche nel campo della ricerca, della ristrutturazione. E, la presenza qui del ministro della Difesa e del ministro dell'Economia, è la prova più chiara che siamo determinati a rilanciare l'industria della difesa e a garantire ordini dall'esercito romeno per le capacità di produzione nell'industria della difesa romena", ha detto Orban in visita allo stabilimento di Cugir (centro del paese). (Rob)