Rozzano: litiga mentre porta a passeggio il cane e viene accoltellato, non è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 49 è stato accoltellato alla pancia da uno sconosciuto al culmine di un litigio per futili motivi avvenuto ieri sera in via Curiel a Rozzano, nel Milanese. Intorno alle 21 la vittima è scesa in strada per fare un giro con il proprio cane quando è stata avvicinato da un uomo visibilmente ubriaco. "Non devi far passeggiare il cane", ha detto lo sconosciuto alla vittima. A quel punto i due hanno iniziato a discutere, ma all'improvviso l'aggressore ha estratto un coltello e sferrato un fendente che ha ferito alla pancia il 49enne. Lo sconosciuto è subito scappato mentre la vittima è stata soccorsa dai paramedici del 118 ed è stata trasportata, fuori pericolo di vita, all'ospedale Humanitas. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Corsico. Ai militari il 49enne ha solo saputo dire che il suo aggressore era di origini straniere. (Rem)