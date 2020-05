Torino: Borgo Revel, via libera al nuovo ponte sulla Dora Baltea, costerà quasi 14 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo complessivo del progetto ammonta a 13 milioni e 788mila euro, finanziato dalla Regione Piemonte tramite Scr e in quota parte da Rfi, e sulla base della convenzione sottoscritta da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino nel 2018, quest'ultima svolge le funzioni di progettazione, direzione dei lavori e realizzazione dell’opera. Gli uffici tecnici della Viabilità hanno già redatto il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori. Seguiranno le successive fasi autorizzative in conferenza dei Servizi e la progettazione esecutiva per l’appalto dei lavori che si prevede avvenga nel primo semestre del 2021. “Sono estremamente soddisfatto” commenta il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco “Perché è un’opera necessaria e lungamente attesa, che ha avuto una gestazione lunghissima, ma che ora, oltre a garantire maggiore sicurezza andrà ad aggiungere un tassello al piano di una mobilità sostenibile e integrata” (Rpi)