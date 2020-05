Brasile: governo licenzia sottosegretario nazionale alla pubblica sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha disposto il licenziamento del sottosegretario alla pubblica sicurezza del ministero della Giustizia, Guilherme Theophilo. Quella del politico, che era stato nominato a capo del dipartimento all'inizio del 2019 dall'allora ministro della giustizia Sergio Moro è la prima sostituzione a livello di dipartimenti da parte nuovo ministro della giustizia, André Mendonca. Il nome del nuovo segretario alla sicurezza non è stato ancora reso noto. Secondo quanto riporta il portale "G1" alcuni partiti della maggioranza sarebbero favorevoli alla trasformazione del dipartimento in ministero, riportandolo alla struttura che ha mantenuto fino al 2017 quando, per volere dell'allora presidente Michel Temer, il ministero fu fuso a quello della giustizia. (segue) (Brb)