Maltempo: Sardone (Lega) su esondazione Seveso, sinistra inefficace nel risolvere problema

- Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega commenta in una nota le conseguenze del nubifragio che si è abbattuto questa notte nel milanese: "Stanotte, purtroppo, abbiamo assistito all'ennesima esondazione del Seveso. Un problema che si trascina da anni, amplificato dalla totale incapacità del sindaco Sala. In piena emergenza Coronavirus questo "disastro" si abbatte sui cittadini e sui commercianti che tanto già stanno soffrendo per la crisi economica legata al virus. Spiace evidenziare, per l'ennesima volta, che il Sindaco Sala non può scaricare sui comuni limitrofi le responsabilità di quanto accade. Gli ricordiamo che è anche Sindaco della Città Metropolitana e che è suo dovere dialogare con i comuni per evitare ricorsi e contrasti. I milanesi sono stanchi della sua incompetenza. Mi tocca, inoltre, ricordare che nel 2010 Maran, Granelli e Majorino manifestavano a Palazzo Marino portando in aula lo striscione contro la Moratti con scritto 'Seveso, il Sindaco è una calamità'. Sono passati 10 anni e la sinistra è stata clamorosamente inefficace nel risolvere la questione in questi anni. Un disastro evidente che delinea le caratteristiche di Pd e compagni: buoni solo a promettere ma totalmente incapaci di amministrare". (Com)