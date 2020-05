Ungheria: scuole non riapriranno prima del 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole in Ungheria non riapriranno prima del 2 giugno. Lo ha dichiarato Gergely Gulyas, capo della cancelleria del primo ministro ungherese Viktor Orban, aggiungendo che l'anno scolastico potrebbe terminare anche se gli studenti non dovessero tornare sui banchi di scuola prima delle vacanze estive. Il governo potrebbe rinunciare ai poteri emergenziali verso la fine di giugno, a meno che la situazione non cambi in modo drammatico, ha spiegato il membro del governo. In conferenza stampa Gulyas ha fatto riferimento anche ai resoconti per i quali alcuni ospedali non avrebbero dispositivi di protezione a sufficienza per il personale, assicurando che tutte le strutture ospedaliere ungheresi hanno materiale per almeno i prossimi 10 giorni e forniscono rapporti sui rifornimenti quotidianamente.(Vap)