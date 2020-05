Fase 2: Latini (Lega), riaprire scuole in piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole dei piccoli comuni dell'entroterra vanno riaperte. Finalmente abbiamo l'occasione di ripristinare i presidi scolastici soppressi in nome dell'opportunità di fare economia. Basta risparmiare su istruzione e salute! Lo dichiara la deputata marchigiana della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera. "Anche il consiglio superiore della pubblica istruzione lo dice, sottolineando che le classi devono avere un numero di studenti inferiore a quello previsto dalla normativa ordinaria. Per consentirlo, occorre dunque modificarla. Le raccomandazioni del Consiglio non lasciano spazio a dubbi: 'in vista del prossimo anno scolastico sarà necessario intervenire tempestivamente con provvedimenti normativi che riducano il numero minimo di alunni di ogni istituzione scolastica dimensionata e il numero minimo di alunni per classe e di conseguenza determinino l'aumento degli organici di tutto il personale della scuola, dirigente, docente, amministrativo'. Tradotto, significa: più classi con meno alunni ciascuna e più insegnanti precari da assumere. Solo così potremo garantire a tutti gli alunni il diritto all'istruzione e la distanza sociale. In ogni caso, ho presentato un'interrogazione al ministro Azzolina per sapere quali iniziative intende prendere in proposito", aggiunge.(Rin)