Coronavirus: sindacati, in Lombardia erogato ammortizzatore Fsba a oltre 80mila lavoratori artigianali

- Il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba), ha iniziato da settimane a erogare bonifici a sostegno del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori di aziende artigiane della Lombardia, sospesi momentaneamente dal lavoro per la chiusura delle attività produttive a seguito grave emergenza sanitaria economica e sociale causata dalla pandemia Covid-19. In Lombardia - comunicano i sindacati confederali - oltre 37 mila aziende, circa l’80 percento delle aderenti, hanno richiesto l’ammortizzatore Fsba, stipulando il necessario accordo sindacale, per circa 140 mila lavoratori, dei quali oltre 80 mila hanno già ricevuto i bonifici.Si è garantito a questi lavoratori, in tempi celeri, una integrazione salariale per un importo lordo complessivo di oltre 34 milioni di euro, un valore economico identico a quello previsto dall’Inps per la cassa integrazione ordinaria. Alcuni ritardi avvenuti nell’erogazione del bonifico non sono imputabili al sistema ma ai tempi di invio delle rendicontazioni e agli errori contenuti. Al momento il Fsba ha utilizzato tutte le sue risorse, compresi i 60 milioni stanziati in un primo momento dal governo. Dinanzi al massiccio ricorso nazionale del fondo - osservano Cgil, Cisl e Uil Lombardia - occorrono, per completare l’erogazione delle prime nove settimane di cassa, risorse governative aggiuntive non inferiori a 2,5 miliardi di euro, considerando che la prestazione comprende, a carico Fsba, sia il versamento previsto del 23 per cento di Irpef e sia il 35 per cento della contribuzione correlata, utile ai fini pensionistici. Oggi le risorse nazionali sono esaurite con tutto ciò che questo significa sul piano sociale e occupazionale. "È necessario per questo, come richiesto tra altro dalle confederazioni nazionali , che il governo garantisca al fondo bilaterale le risorse necessarie con uno stanziamento adeguato, a fronte di una platea di richiedenti di quasi un milione di unità - si legge nella nota - Occorre consentire il prolungamento delle settimane di cassa e assicurare il sostegno al reddito di centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori in un settore importante per l’economia e il sistema produttivo del Paese".(com)