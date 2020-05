Ue: Eurostat, occupati in calo dello 0,2 per cento in zona euro nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di occupati è diminuito dello 0,2 per cento sia nell'area euro sia nell'Unione europea a Ventisette nei primi tre mesi del 2020, rispetto al trimestre precedente. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, secondo cui si tratta del primo calo nelle serie storiche dal secondo trimestre del 2013 per l'area dell'euro e dal primo trimestre del 2013 per l'Ue. Nel quarto trimestre del 2019, l'occupazione è cresciuta dello 0,3 per cento in entrambe le zone. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,3 per cento sia nell'area dell'euro sia nell'Ue nel primo trimestre 2020, rispettivamente dell'1,1 per cento e dell'1 per cento nel quarto trimestre del 2019. Questi sono i tassi di crescita più bassi dal primo trimestre 2014 per l'area dell'euro e dal quarto trimestre 2013 per l'Ue.(Beb)