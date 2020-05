© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I parchi e le ville di Roma dovrebbero rappresentare isole di tranquillità, svago per i nostri cittadini ma ormai sono in stato di abbandono e incuria". Lo scrive, in una nota, la consigliera capitolina del Pd Valeria Baglio."Il sindaco Raggi Raggi non rispetta nemmeno il decreto del lockdown che prevede la cura del verde come attività di pubblica utilità", conclude Baglio. (Com)